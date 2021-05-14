Москва, 14 мая, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук является для президента РФ Владимира Путина политиком, который придерживается позиции о необходимости налаживания отношений между двумя странами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком

«Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков.

По его словам, Медведчук «не на словах, а на деле реализует эту свою позицию», однако при этом, несмотря ни на что, «он остается украинским политиком».

Песков также отметил, что Путин и Медведчук «знают друг друга», а также «неоднократно встречались».