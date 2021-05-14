Уфа, , 13:09 — REGNUM Обратный отсчет 50 дней до Всемирной фольклориады запустили в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что торжественная церемония состоялась 14 мая в Уфе в ходе культурного форума «АРТ-Курултай». Группа демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» провела в небе над Уфой показательные выступления: были развернуты флаги России, Башкирии и Всемирной фольклориады.

«Ровно через 50 дней к нам, в гостеприимный и солнечный Башкортостан приедут творческие коллективы со всего мира. Жители республики смогут увидеть лучшие достижения народного творчества и показать себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в Башкортостан! Мы очень вас ждём», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Отмечается, что глава международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филипп Боссан от имени этой организации выразил Хабирову признательность за подготовку Всемирной фольклориады в сложный период.

Он подчеркнул, что «проведение фестиваля такого масштаба — это огромная ответственность для Башкортостана, России и всего мирового сообщества».

Глава Башкирии сообщил, что руководство региона очень переживало, будет ли возможность провести это масштабное мероприятие в текущем году и внимательно следило за эпидемиологической ситуацией.

«Считаем, что все 55 делегаций мы примем достойно и обеспечим безопасность. Мы уже распределили их по нашим районам, то есть гостей будет принимать вся республика, а не только Уфа. Мы специально создали в муниципалитетах концертные площадки, благоустроили общественные пространства, подготовили гостиницы, столовые», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Всемирная фольклориада в Башкирии состоится с 3 по 10 июля 2021 года.