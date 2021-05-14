Архангельск, , 13:05 — REGNUM Представители общественной организации «Стоп-Шиес» выдвинут на выборы в Госдуму РФ трех кандидатов. Об этом они сообщили в своем паблике «Вконтакте».

Экоактивисты поддержали выдвижение предпринимателя Олега Мандрыкина («Яблоко»), претендовавшего на пост губернатора Архангельской области в 2020 году, юриста Александра Козенкова, представлявшего интересы Урдомы в судебных тяжбах с инвестором проекта «Экотехнопарк «Шиес» и депутата Госсовета Коми Олега Михайлова (КПРФ), предавшего огласке нецензурный спич главы республики Владимира Уйба.

Окончательное решение о выдвижении кандидатов принимается партиями Яблоко и КПРФ по итогам переговоров общественников с представителями партий.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, «Единая Россия» на думских выборах по спискам может рассчитывать примерно на 43−45% голосов.