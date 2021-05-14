Москва, , 13:17 — REGNUM Блогер Ида Галич открыла своё event-агенство (компания, специализирующаяся на организации мероприятий). Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CO0bROyrQdp/

«Мы с Чумаковой Юлией открыли event-агенство», — поделилась блогер. Компания Галич и организатора мероприятий Юлии Чумаковой называется BigBird («Большая птица»).

Как сообщало ИА REGNUM, Ида Галич судится с застройщиком из-за квартиры в Москве. Блогер потребовала в общей сложности 420 тыс. рублей с компании из-за несвоевременной сдачи объекта.

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