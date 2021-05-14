Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле не планируют вмешиваться в ситуацию, сложившуюся на Украине в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться», — сказал Песков.

При этом, по его словам, в Кремле хотят быть уверены, что «речь не идет о политической «охоте на ведьм» и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил».