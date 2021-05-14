Париж, , 13:05 — REGNUM Компания Peugeot представила лимитированную версию Peugeot 2008 Skywalker для поклонников фильмов «Звездные войны». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тираж Peugeot 2008 Skywalker составит всего 310 экземпляров. Модели предназначены для бразильского авторынка.

Внешне новинка выделяется названием спецверсии в передней части с хромированной эмблемой и глянцевой отделкой.

Модель оснащается 16-дюймовыми колесными дисками Titane с краской Anthra Grey. В серый цвет также окрашены корпуса наружных зеркал заднего вида и дверные ручки. Peugeot 2008 Skywalker получил два варианта окраски кузова — White Nacre и Perla Nera.

Интерьер выполнен в новом варианте отделки, где присутствуют оригинальные коврики. Новинка оснащается круиз-контролем, ограничителем скорости, светодиодными фонарями для дневного вождения, системами Apple CarPlay и Android Auto, системой мультимедиа с тачскрином и подушками безопасности.

В качестве силового агрегата Peugeot 2008 Skywalker получил 173-сильный мотор THP на 1,6 л. Агрегатируется двигатель с шестиступенчатым «автоматом» и технологией Flex, позволяющей использовать этанол в качестве альтернативного топлива.

Ранее компания Audi представила для китайского авторынка удлиненную лимитированную серию седана A7 L в версии Edition One.

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