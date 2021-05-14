Стокгольм, , 13:05 — REGNUM 13 мая в США разрешили вакцинировать от COVID-19 12-летних детей, после чего появилась информация, что власти ЕС также могут дать разрешение на введение вакцины детям в возрасте 12—17 лет. В частности, в Швеции подтвердили, что решение европейского регулятора ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Отмечается, что речь идет о вакцине производства Pfizer.

«Крайне вероятно, что разрешение будет получено в течение двух недель», — заявил телеканалу SVT координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём.

По словам Бергстрема, начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет можно будет уже этим летом.

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