Воронеж, , 13:01 — REGNUM Новый завод по производству сыра запущен в селе Щучьем Лискинского района Воронежской области. Объём вложений инвестора составил около миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 14 мая по итогам встречи губернатора Александра Гусева с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром.

«Мы заинтересованы в развитии перерабатывающей отрасли в регионе и в поставках нашей продукции на зарубежные рынки. Реализация товаров с высокой добавочной стоимостью — это весомый вклад в экономику Воронежской области. Поэтому правительство региона будет и дальше поддерживать сельхозтоваропроизводителей», — сказал Гусев.

Дюрр сообщил в ходе встречи, что финансовое положение ГК «ЭкоНива» стабильное, также отчитался о росте суточных объёмов производства молока и выручки компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле стало известно о сокращении около двух тысяч сотрудников компании «Эконива» — из 14 тыс. общей штатной численности компании. Сокращения сам Штефан Дюрр объяснил журналистам отсутствием планов по строительству новых ферм. В то же время он опроверг появившуюся информацию о якобы финансовых трудностях у компании.

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