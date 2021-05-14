Джакарта, , 13:00 — REGNUM В целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что в Индонезии за сутки выявили 2633 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 14 мая 2021 года в Индонезии выявили 1 734 258 носителей коронавируса.

За сутки в Индонезии выздоровели 3807 пациентов с COVID-19. Всего побороть коронавирус в стране смогли 1 592 886 человек.

Кроме того, от COVID-19 в Индонезии за сутки скончались 107 человек. Всего эпидемия унесла жизни 47 823 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 93 576 активных случаев COVID-19.