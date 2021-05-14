Москва, , 13:00 — REGNUM Российская авиакомпания Royal Flight начала выполнение регулярных рейсов столицу Египта — Каир из девяти городов России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 12 мая в Каир полетели самолеты из Екатеринбурга, с 13 мая — из Казани и Нижнего Новгорода, с 14 мая — из Самары. Первые рейсы загружены на 100%. По Санкт-Петербургу пока нет точной даты.

С 16 мая пассажиры смогут вылететь в Египет из Перми и Ростова-на-Дону, с 17 мая — из Уфы, с 18 мая — из Новосибирска. Авиарейсы осуществляются один раз в неделю на самолётах Boeing 757−200.

Как сообщало ИА REGNUM, российский туроператор ANEX Tour запускает регулярные еженедельные авиарейсы в Каир (Египет) из четырех регионов России.

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