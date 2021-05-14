Минск, , 13:00 — REGNUM Белорусский военнослужащий Денис Урад признан Верховным судом Белоруссии виновным в измене государству и приговорен к 18 годам тюремного заключения. Об этом 14 мая сообщает генпрокуратура республики.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д. М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предложение об объединении двух палат парламента Белоруссии в одну не поддерживает конституционная комиссия республики.