Калуга, 14 мая, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Калужской области с начала мая в рамках традиционной благотворительной акции Почты России «Дерево добра» проходит акция «Оформи подписку ветерану», сообщил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Никита Кутузов.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Благотворительная акция «Оформи подписку ветерану»

Со времени начала акции клиентами было оформлено для ветеранов Великой Отечественной войны порядка 150 благотворительных подписок на популярные газеты и журналы на второе полугодие 2021 года

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Калужской области или у почтальона. Если даритель знает почтовый адрес ветерана, то периодическое издание в подарок можно оформить и оплатить на сайте почты. Онлайн можно подписаться из любой точки мира в любой регион России с доставкой прессы в почтовый ящик. Подарить подписку можно и социальному учреждению.