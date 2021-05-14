Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Согласно новым данным Государственной службы занятости Швеции, в апреле этого года количество безработных в стране составило 425 000 человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

По сравнению с мартом показатель немного сократился. Однако в то же время длительная безработица в Швеции продолжает расти и сейчас находится на рекордно высоком уровне.

C марта по апрель текущего года уровень безработицы в Швеции сократился с 8,4% до 8,2%. Число безработных сократилось с 440 000 человек в марте до 425 000 в апреле.

Однако число людей, повергнутых длительной безработице, увеличилось с 182 000 человек в марте до 188 000 в апреле. Согласно прогнозу Государственной службы занятости, в 2021 году их число может составить до 200 000 человек.