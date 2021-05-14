Херсон, Украина, 14 мая 2021, 12:58 — REGNUM Недалеко от украино-российской границы в районе Крыма украинские вооружённые формирования провели учения с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщило 14 мая командование объединённых сил ВСУ.
В пресс-службе подчеркнули, что тренировки расчётов РСЗО «Ураган» прошли в условиях, максимально приближенным к боевым.
В ходе занятий боевики ВСУ отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области Украины прошли тренировки с участием тактических ракетных комплексов «Точка-У». В программу также входили упражнения по противодействию морскому десанту.
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