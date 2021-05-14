Херсон, 14 мая, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Недалеко от украино-российской границы в районе Крыма украинские вооружённые формирования провели учения с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщило 14 мая командование объединённых сил ВСУ.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская реактивная ситстема залпового огня

В пресс-службе подчеркнули, что тренировки расчётов РСЗО «Ураган» прошли в условиях, максимально приближенным к боевым.

В ходе занятий боевики ВСУ отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.

«Кроме того, реактивщики выполнили упражнения по дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления вероятного противника», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области Украины прошли тренировки с участием тактических ракетных комплексов «Точка-У». В программу также входили упражнения по противодействию морскому десанту.