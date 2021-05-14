Париж, , 12:55 — REGNUM Эммануэль Макрон пытается обозначить активное французское присутствие там, где этого присутствия сейчас нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 мая, комментируя высказывания президента Франции.

Как сообщалось ранее, Макрон опубликовал пост на армянском языке на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана, которые «вторглись на армянскую территорию», «должны незамедлительно вернуться назад».

« В политике надо уметь различить принципиальную политическую позицию и пиар. В данном случае мы имеем дело с пиаром. Эммануэль Макрон пытается обозначить активное французское присутствие там, где его по положению на настоящий момент нет, — в урегулировании вопросов прохождения границы между Азербайджаном и Арменией.

Надо сказать, что и в прошлом году в связи с нарушением Азербайджаном режима бессрочного прекращения огня и последовавшей азербайджано-армянской войной Франция никаких реальных действий для скорейшего прекращения военных действий не предприняла. Между тем Франция и стоящая за Азербайджаном Турция — члены одного военно-политического союза. Но, как мы убедились, не особенно французы могут повлиять на своего союзника, да и на позицию НАТО в целом: что-то я не слышал о веском заявлении альянса против противоречащего международному праву использования Азербайджаном и Турцией силы в нагорно-карабахском конфликте.