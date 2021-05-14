Красноярский край, 22 апреля, 2005, 12:17 — ИА Регнум. 24 апреля в Емельяновском районе пройдёт второй тур выборов главы района. По словам секретаря избирательной комиссии Емельяновского района Людмилы Катковой, это будут самые тяжёлые и скандальные выборы за всю историю района. Напомним, после голосования 17 апреля во второй тур выборов вышли действующий глава района Николай Шилов и начальник УВД Центрального района Владимир Фёдоров. Они набрали соответственно по 49% и 38% голосов избирателей.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews Людмила Каткова, за текущую неделю в избирательную комиссию поступило большое число жалоб на нарушения закона обоими кандидатами. Жители посёлков Солонцы, Шуваево, Крутая и Придорожный жалуются на подкуп избирателей путём спаивания и раздачи денег. "Представители претендентов на пост главы района таким образом хотят заставить отдать голос за их кандидата бомжей и алкоголиков, которые никогда не ходили на выборы", - отмечает секретарь избирательной комиссии. До сих пор никого из нарушителей ещё не наказали, но с кандидатами обязательно будут проведены беседы по этому поводу, отметила Каткова. Отметим, что в большинстве районов второй тур выборов назначен на 15 мая, в Емельяновском же районе он пройдёт в ближайшее воскресенье, поскольку, по словам Катковой, "избирательная комиссия успела оформить все документы и смысла оттягивать выборы на период после праздников нет, там уже начнётся посевная".