Москва, , 13:01 — REGNUM Жители Москвы среднего возраста не уделяют должного внимания своей диспансеризации. Об этом 14 мая сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если дети и люди старшего возраста охвачены систематическим медицинским мониторингом, то люди среднего возраста имеют низкую культуру приверженности диспансеризации», — отметила вице-мэр.

По её словам, 40% москвичей, прикреплённых поликлиникам, ни разу в ней не были. Две трети мужчины среднего возраста также не занимаются профилактикой заболеваний. Только 20% из этой категорией занимаются своей диспансеризацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области объявили о полном возобновлении диспансеризации