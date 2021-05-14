Москва, , 12:55 — REGNUM Перед Россией стоит серьёзная задача — реализовать большой потенциал развития водородной энергетики и занять 20% мирового рынка. Об этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в опубликованном 14 мая интервью журналу «Энергетическая политика».

По его словам, прорабатывать следует вопросы широкомасштабного производства водорода, его хранения и транспортировки, а развивать его производство можно на основе природного газа или атомной энергии. Возможности для такого развития у России есть, главное — не стоять на месте

«Перед нами стоит амбициозная задача — занять 20% рынка, и она не подлежит обсуждению» Николай Шульгинов

Министр пояснил, что технологии производства водорода уже существуют, проблема в том, что рынок этого энергоносителя только формируется, ясности с ценами нет. Россия, однако, будет занимать все ниши на водородном рынке.

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