Москва, 14 мая 2021, 12:55 — REGNUM Перед Россией стоит серьёзная задача — реализовать большой потенциал развития водородной энергетики и занять 20% мирового рынка. Об этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в опубликованном 14 мая интервью журналу «Энергетическая политика».
По его словам, прорабатывать следует вопросы широкомасштабного производства водорода, его хранения и транспортировки, а развивать его производство можно на основе природного газа или атомной энергии. Возможности для такого развития у России есть, главное — не стоять на месте
Министр пояснил, что технологии производства водорода уже существуют, проблема в том, что рынок этого энергоносителя только формируется, ясности с ценами нет. Россия, однако, будет занимать все ниши на водородном рынке.
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