Стокгольм, , 12:59 — REGNUM 14 мая на страницах одного из крупнейших дневников Dagens Nyheter в Швеции было опубликовано письмо читательницы Сюзанны Эриксон Линдберг, пациентки, оказавшейся в группе риска по COVID-19. Сама Линдберг отмечает, что власти Швеции могли бы пойти на жесткие меры и остановить распространение коронавирусу, но делать этого не стали — почему?

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«Почему Швеция допускает более широкое распространение инфекции, чем наши северные соседи? Речь идет ведь не об отдельных днях или месяцах, а о том, что в Швеции это позволяется на протяжении всей пандемии, и это по-прежнему продолжается», — написала Линдберг в своем письме в редакцию.

«Мы могли бы противодействовать этому с помощью более строгих ограничений, масок и временных локдаунов. Мы могли бы спасти тысячи жизней, предотвратить серьезное протекание болезни и постковидного синдрома. Но Швеция выбрала иную стратегию, чем остальные страны Северной Европы (и большинство других стран мира). В чем причина? Экономика? Престиж? Отношение к человеку?» — написала Линдберг.

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