Нур-Султан, 14 мая 2021, 12:53 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и финская компания Kauko International Oy. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии.
Документ подписан в рамках встречи сопредседателей казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Меморандум также подписала компания «Казахско-финский технологическая центр» (QFTC).
В рамках встречи министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев предложил министру международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари расширить сотрудничество в сфере лесного хозяйства, утилизации отходов, рыбного хозяйства, строительства и цифровизации.
Стороны также отметили прогресс в переговорах по поставкам концентратов природного урана из Казахстана в Финляндию.