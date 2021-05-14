Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и финская компания Kauko International Oy. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии.

Документ подписан в рамках встречи сопредседателей казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Меморандум также подписала компания «Казахско-финский технологическая центр» (QFTC).

В рамках встречи министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев предложил министру международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари расширить сотрудничество в сфере лесного хозяйства, утилизации отходов, рыбного хозяйства, строительства и цифровизации.

Стороны также отметили прогресс в переговорах по поставкам концентратов природного урана из Казахстана в Финляндию.