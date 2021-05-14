Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Нагрузка на систему здравоохранения Швеции за последний год, отмеченный пандемией коронавируса, продолжала расти, что привело к ухудшению ситуации. В своей авторской статье от 14 мая журналист телеканала SVT Оскар Йонссон перечислил проявления наблюдаемого кризиса.

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Так, отмечает журналист, год назад медицинским службам удалось открыть в Швеции чуть более 1100 отделений интенсивной терапии. Сейчас их насчитывается чуть меньше 800, а пациенты с COVID-19 по-прежнему поступают в медучреждения.

В Швеции также наблюдаются проблемы с резервным коечным фондом. В некоторые дни в отдельных регионах страны число резервных коек не превышало 10% от общего числа.

Йонссон также подчеркивает, что материальная база для развертывания прежних мощностей в Швеции существует, однако в стране наблюдается проблема с медперсоналом.