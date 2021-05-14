Нью-Йорк, США, , 12:49 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:98.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Алек Бёркс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Демар Дерозан, набравший 27 очков.

На сегодняшний день «Нью-Йорк» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Сан-Антонио» идёт на десятом месте в Западной конференции.

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