Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Большинство муниципальных представителей «Социал-демократов», с которыми поговорили журналисты телеканала SVT, высказались за сотрудничество с «Центристами» после следующих парламентских выборов-2022.

14 мая в студии SVT встретились депутат Риксдага Анника Страндхел («Социал-демократы») и Мартин Адал («Центристы»), чтобы обсудить различия и сходства между политическими платформами партий.

Со своей стороны Адал заявил, что результаты последних опросов показывают, что его партия является ключевой силой в шведской политике.

«Мы выступаем как независимая сила и хотим иметь возможность сотрудничать с обеими правительственными блоками до тех пор, пока мы сможем держать подальше от власти партии с крайними взглядами», — отметил парламентарий.

Анника Страндхел заявила, что ее не удивляет тот факт, что местные политики из рядов «Социал-демократов» предпочитают «Центристов», потому что партии сотрудничали и взяли на себя серьезную ответственность во время пандемии.

«С точки зрения ценностей мы сильны в том, что не хотим видеть в правительственных учреждениях правых экстремистов», — заявила депутат, намекая на сторонников правой оппозиции действующему правительству.