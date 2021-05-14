Рязань, 14 мая 2021, 14:19 — REGNUM В поставках и сбыте оптовых партий наркотиков подозревается 48-летний житель Рязанской области. Мужчина регулярно привозил из Московской области запрещённые вещества и устраивал тайники-закладки, сообщили корреспонденту 14 мая в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники задержали подозреваемого на улице Стройкова в Рязани. У неработающего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины при личном досмотре были обнаружены 13 свёртков с героином массой более 20 граммов. Установлено, что рязанец «работал» на нелегальный интернет-магазин, в его обязанности входили доставка в Рязань оптовых партий наркотика и его дальнейший сбыт мелкими дозами бесконтактным способом. Из тайника в Московской области, откуда мужчина должен был забрать очередной пакет, полицейские изъяли упаковку с наркотическим веществом массой 643 грамма.
Возбуждено уголовное дело. Суд по ходатайству следователей заключил подозреваемого под стражу.