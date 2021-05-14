Кемерово, , 12:48 — REGNUM В Кемеровской области есть случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявили главный кузбасский специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева и начальник отдела охраны здоровья взрослого населения минздрава Елена Образцова.

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«Раз мы предполагаем ревакцинацию, то, само собой, как любая вирусная инфекция, вакцина не дает пожизненный иммунитет — понятно, что повторное заражение возможно. И эти сроки тоже определены. Поэтому есть колоссальный риск, столкнувшись с инфекцией, переболеть заново, — цитируют «НГС Новости» Ларису Токареву. — Даже сам процесс вакцинации не гарантирует, что вы не столкнетесь и не заболеете. Но это колоссальная гарантия того, что заболевание пройдет для вас незаметно и не будет тех последствий, которое имеет само течение заболевания. Поэтому заболеть, к сожалению, возможно и второй, и третий раз через определённый период».

Отметим, что на сегодняшний день в Кузбассе первую прививку от COVID-19 сделали 213 307 человек.