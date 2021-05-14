Киев, , 12:48 — REGNUM Украина и США хотят так очертить «новый» формат урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы в нем в качестве одной из двух сторон конфликта фигурировала Россия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 мая, комментируя высказывания главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Ранее Ермак сообщил, что «направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно с участием политических советников и министров иностранных дел четырёх стран». Также он предложил странам G7 совместно обратиться к России с призывом поддержать проведение нормандского саммита.

«Обращение главы офиса украинского президента о срочном проведении встречи политических советников и глав МИД Украины, России, Франции и Германии говорит о нежелании Киева признавать реальность и честно идти путём политического урегулирования конфликта, созданного в результате взятой им в 2014 году установки на лишение жителей Донбасса их законных прав и свобод.

Не думаю, что Сергей Лавров и Дмитрий Козак будут тратить время, чтобы в очередной раз довести до «глухого» Киева позицию России: Украина должна выполнить те обязательства, которые она взяла на себя в 2014 году в Минске, а возникающие в процессе урегулирования вопросы должны решаться в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском.

То же самое касается и вопросов «реформирования минского формата», изменения состава «нормандской группы» и тем более создания какого-то «нового формата»: они тоже должны быть проговорены в первую очередь с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Киев не желает их признавать, но это нежелание в реальности ничего не меняет: республики существуют и уничтожить их не получится.

Москва, насколько я понимаю, твёрдо стоит на позиции внешнего фактора, внёсшего свой вклад в прекращение войны в Донбассе и готового содействовать политическому урегулированию. Украина, наоборот, хочет так очертить некий «новый» формат урегулирования, чтобы в нем в качестве одной из двух сторон конфликта в Донбассе фигурировала Россия. Того же добиваются и США. И украинцам, и американцам нужно, чтобы достойное будущее, избранная в ДНР и ЛНР власть, гражданские и культурные права, гарантии от репрессий были отняты у жителей самоопределившейся части Донбасса руками России.

Уверен, что навязать нашей стране эту бредовую конструкцию ни Киеву, ни Вашингтону не удастся. В конце концов, у всех перед глазами пример конфликта в Карабахе, где вытеснение самой Нагорно-Карабахской Республики из процесса урегулирования привело к его сворачиванию и закончилось противоречащим международному праву военным решением«, — отметил Михаил Демурин.