Москва, , 12:48 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» не имеет ничего общество с политическими играми и носит сугубо экономический характер. Об этом в интервью журналу «Энергетическая политика» заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой», — сказал Шульгинов.

По его словам, строительство проекта «находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году».