Пермь, , 12:47 — REGNUM В Пермском крае за четыре месяца 2021 года на предприятиях погибли 13 человек. Такую статистику сообщает Госинспекция труда в регионе.

Основными причинами несчастных случаев названы неудовлетворительная организация производства работ, нарушение технологического процесса и эксплуатация неисправного оборудования.

Антилидерами по числу несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стали Соликамск, Березники, а также Добрянский, Лысьвенский и Чусовской районы.

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