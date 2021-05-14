Стокгольм, , 13:07 — REGNUM 14 мая правительство Швеции опубликовало пресс-релиз, согласно которому существующие целевые показатели по вакцинации всего взрослого населения страны от COVID-19 к осени текущего года сохраняются. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно заверениям властей, всем шведам старше 18 лет должна быть предложена хотя бы одна доза вакцины от COVID-19 к 5 сентября 2021 года.

Каждые две недели Агентство общественного здравоохранения Швеции составляет прогноз ситуации на основе поступающих в страну партий вакцины.

Отметим, что в настоящее время в регионах Швеции проходят заключительные фазы кампании по иммунизации населения. В таких ленах, как Стокгольм, Уппсала, Вестра-Гёталанд, сейчас проходит четвертая фаза вакцинации.

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