Сеул, , 12:55 — REGNUM Сегодня, 14 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил удостоверения о назначении новому премьер-министру страны Ким Бу Гёму, министру науки и информационно-коммуникационных технологий Им Хе Сук, министру земли, инфраструктуры и транспорта Но Хён Уку, министру торговли, промышленности и энергетики Мун Сын Уку и министру труда Ан Гён Доку. Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, после церемонии глава государства попросил новых министров объединиться под руководством Ким Бу Гёма и успешно работать в течение последнего года пребывания его администрации у власти.

Мун Чжэ Ин также призвал правительство приложить усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса и восстановления экономики посредством сотрудничества между государственными учреждениями и частным сектором.

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