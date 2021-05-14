Анкара, , 12:50 — REGNUM С призывом к международному сообществу принять неотложные меры для того, чтобы немедленно прекратить атаки армии Израиля на сектор Газа выступило МИД Турции. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы, быстрый рост потерь среди гражданского населения в результате авиаударов Израиля по Газе, по мнению турецкой стороны, говорит о непропорциональном и неизбирательном характере этих действий израильской стороны.

«С тревогой узнали, что Израиль начал танковые и артиллерийские удары по Газе. Призываем международное сообщество принять неотложные меры для немедленного прекращения этих нападений, которые приведут к дальнейшему увеличению потерь среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Турция и далее «будет продолжать решительно поддерживать палестинский народ в его справедливом деле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Израиле заявили, что количество оперативников палестинского движения ХАМАС, ликвидированных в течение последних дней армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа исчисляется сотнями.