Москва, , 12:45 — REGNUM Предложение Центробанка РФ о частичном запретите выдачи кредитов по плавающим ставкам в некоторой степени правильно решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«В частности, для чувствительных категории граждан данный шаг правильная мера, т.к. при изменении ставки процента изменяются ежемесячные платежи.

В конечном итоге сильно меняется сумма переплаты за кредит, а если кредит долгосрочный, то конечная сумма может вырасти в два раза.

В целом же нужны шаги, которые будут отражать прозрачность рынка кредитования, чтобы население представляло полную картину, которая может его ждать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам предложил Центральный банк России.

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