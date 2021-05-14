Москва, 14 мая 2021, 12:45 — REGNUM Предложение Центробанка РФ о частичном запретите выдачи кредитов по плавающим ставкам в некоторой степени правильно решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, полностью запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам предложил Центральный банк России.
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