Стокгольм, , 12:49 — REGNUM В Швеции не достигаются целевые показатели, согласно которым в стране должно быть не менее 20% свободных коек в отделениях интенсивной терапии. С конца марта резервные мощности в системе здравоохранения для приема и лечения пациентов с COVID-19 уменьшаются каждый день.

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Расследование журналистов телеканала SVT показывает, что система здравоохранения Швеции находится на пределе своих возможностей, о чем 14 мая проинформировала новостная служба SVT Nyheter.

«Мы должны обратиться за помощью к соседним странам», — отметил в интервью журналистам главный врач городской больницы Алингсоса (Вестра-Гёталанд) Аннет Нюберг.

По данным журналистов, 8 апреля этого года наблюдалась «наихудшая ситуация за всю пандемию», поскольку по всей стране оставалось только 12% резервных коек.

«Нет сомнений в том, что это ужасно сложная ситуация», — заявила Таха Александерссон, заместитель начальника антикризисного отдела Государственного управления социальной защиты населения.

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