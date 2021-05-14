Индианаполис, США, , 12:44 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 142:133.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал защитник Джастин Холидэй, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА и обеспечил себе выход в плей-офф. «Индиана» идёт на девятом месте и может попасть в турнир плей-ин.

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