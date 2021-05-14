Пекин, , 12:45 — REGNUM По итогам апреля 2021 года на мировом авторынке было продано около 7 млн 010 тыс. новых легковых и легких коммерческих машин, что на 77,6% больше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании LMC Automotive.

Всего же четыре месяца текущего года продажи автомобилей в мире составили 27 млн 928 тыс. единиц — на 32,4% больше аналогичного периода прошлого года.

В апреле этого года больше всего было продано новых автомобилей в Китае. За месяц китайские автолюбители приобрели 2 млн 114 тыс. машин. Это на 8,4% больше, чем год назад.

На втором месте мирового рейтинга оказались США. Там за отчётный период было реализовано 1 млн 535 тыс. авто. Таким образом, на американском авторынке продажи выросли в 2,1 раза в годовом сравнении. Тройку лидеров замыкают авторынки стран Западной Европы, где в апреле было куплено 1 млн 082 тыс. авто (в 3,7 раза больше).

Напомним, в России по итогам апреля 2021 года было продано почти в четыре раза больше автомобилей, чем за тот же период 2020 года.

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