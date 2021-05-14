Боградский район, Хакасия, 14 мая, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Пожар в Боградском лесничестве потушили в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 14 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, в результате возгорания пострадало 11 га леса.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

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В тушении принимали участие 15 человек, использовалось пять единиц техники. Огонь перекинулся на земли лесного фонда с сопредельной территории, уточнили в министерстве.

Напомним, с начала лесопожарного сезона в Хакасии ликвидировано семь возгораний в лесах на общей площади 80,1 га. Причиной их возникновения стал переход огня с земель иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.