Петрозаводск, , 12:48 — REGNUM Самыми активными в Карелии в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции признаны жители пенсионного возраста — 54,8% от общего числа вакцинированных в регионе составляют лица старше 60 лет. Об этом 14 мая сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, среди жителей Карелии старше 60 лет уже привились 38 789 человек. В целом вакцинацию прошли уже более 70 тыс. человек.

«На 14 мая первым компонентом вакцины привились 70 787 человек (79,5% от количества поступившей вакцины), вторым компонентом — 55 458 человек (62,3% от количества поступившей вакцины)», — отметил Охлопков.

Всего в Карелию за время массовой вакцинации поступило 79 886 доз вакцины. Записаться на прививку жители республики могут в регистратуре поликлиники, на портале «Госуслуги» и по номеру 122.

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