Кострома, 14 мая 2021, 14:33 — REGNUM Экс-начальника костромской автомобильной школы ДОСААФ Сергея Маркова осудили за невыплату зарплаты подчинённым — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По версии следователей военного следственного отдела СК РФ по Костромскому гарнизону ответчик не выплатил 3,2 млн. рублей средств 41 работнику школы. Жалование не выплачивалось в период с 1 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года.
Свердловский районный суд города Костромы признал Маркова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьёй «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года. Учитывая, что после начала уголовного преследования задолженность по работе была погашена, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Справка: Костромская объединенная техническая школа ДОСААФ России — старейшая автошкола Костромы. В организации занимаются подготовкой водителей транспортных средств всех категорий. Сейчас организацией руководит Евгений Козлов.
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