Начальника костромской автошколы осудили за невыплату зарплаты
Кострома, 14 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Экс-начальника костромской автомобильной школы ДОСААФ Сергея Маркова осудили за невыплату зарплаты подчинённым — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дело было основано на материалах проверки, проведённой военной прокуратурой Костромского гарнизона. По версии следователей ответчик не выплатил 3,2 млн. рублей средств 41 работнику школы. Жалование не выплачивалось в период с 1 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года.
Свердловский районный суд города Костромы признал Маркова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьёй «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года. Учитывая, что после начала уголовного преследования задолженность по работе была погашена, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Справка: Костромская объединенная техническая школа ДОСААФ России — старейшая автошкола Костромы. В организации занимаются подготовкой водителей транспортных средств всех категорий. Сейчас организацией руководит Евгений Козлов.