Кострома, 14 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Экс-начальника костромской автомобильной школы ДОСААФ Сергея Маркова осудили за невыплату зарплаты подчинённым — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автошкола ДОСАФФ в Костроме

Дело было основано на материалах проверки, проведённой военной прокуратурой Костромского гарнизона. По версии следователей ответчик не выплатил 3,2 млн. рублей средств 41 работнику школы. Жалование не выплачивалось в период с 1 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года.

«Директор имел реальную возможность выплатить заработную плату. Из иной личной заинтересованности, желая сохранить должность начальника учреждения, а также произвести мнимое впечатление благополучия во вверенной ему организации и ее платежеспособности, расходовал поступавшие в кассу организации денежные средства на расчеты с контрагентами, на расчеты по займам, на приобретение материалов и хозяйственные нужды», — говорится в материалах дела.

Свердловский районный суд города Костромы признал Маркова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьёй «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года. Учитывая, что после начала уголовного преследования задолженность по работе была погашена, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.