Стокгольм, , 12:48 — REGNUM В Швеции ограничения по коронавирусу начнут постепенно сниматься 1 июня после сообщения правительства от 12 мая. Однако решение центральных властей сопровождалось большим количеством предупреждений со стороны премьер-министра Стефана Лёвена, который дал четко понять, что, в случае ухудшении ситуации с коронавирусом в стране, никаких послаблений не будет. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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По данным шведского агентства общественного здравоохранения, в стране наблюдается один из самых высоких показателей распространения коронавирусной инфекции в ЕС. В этой ситуации правительство все же идет на некоторое смягчение ограничений. Так, например, работа ресторанов и кафе будет продлена, а парки развлечений смогут пускать посетителей на аттракционы.

Однако это станет возможным не раньше 1 июня, а не 17 мая, как и планировалось ранее.

«Премьер-министр Стефан Лёвен провел пресс-конференцию, на которой решение [о послаблении ограничений] было представлено в тонах ужесточения правил. Он подчеркнул, что в Швеции сохраняются нагрузка на систему здравоохранения и высокий уровень распространения инфекции, поэтому и снимать ограничения сейчас невозможно. Это удастся сделать только в июне», — говорится в статье.

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