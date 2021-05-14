Ульяновск, , 12:40 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении на автостоянке. Реальное лишение свободы получили два предпринимателя, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Разбирательства начались после того, как 27 сентября 2019 года в больницу был доставлен мужчина с тяжёлой травмой головы. Правоохранители установили, что накануне он был на автостоянке, где у него произошел конфликт с двумя индивидуальными предпринимателями.

«Они нанесли жертве руками и ногами несколько ударов по различным частям тела», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), назначив от 6,5 до 7 лет колонии строгого режима. Кроме того, с них взыскано 600 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске в многоквартирном доме конфликт из-за собаки без ошейника едва не привел к смерти соседа. Мужчина, сделавший замечание, попал в больницу с травмой головы.

Читайте также: Конфликт из-за собаки в Ульяновске едва не завершился смертью соседа