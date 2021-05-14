Москва, 14 мая, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Необходимы конкретные меры по сдерживанию протекционизма в мире, заявил 14 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральными секретарём ООН Антонио Гуттерешем в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Рассказывая о борьбе с пандемией, Мишустин отметил необходимость объединения усилий международного сообщества для преодоления экономических последствий распространения болезни.

«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы и соответственно предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», — сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что Россия выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах.