Уфа, , 12:44 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Сообщается, что всего в республике было выявлено 36 677 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом справились 34 316 человек, в том числе 118 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшее сутки в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончалась 483 таких пациентов. Вакцинацию от COVID-19 прошли 215 428 желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 мая в Башкирии за сутки выявили 91 случай заражения коронавирусом.