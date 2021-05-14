Финикс , США, , 12:39 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, записавший в свой актив 41 очко.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал разыгрывающий Крис Пол, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НБА и обеспечил себе выход в плей-офф.

«Портленд» идёт на шестом месте, но после этого поражения рискует пропустить вперёд «Лейкерс» (40−30) и попасть в турнир плей-ин вместо получения прямой путёвки в плей-офф.