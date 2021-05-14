Брянск, , 12:51 — REGNUM Межведомственные комиссии проводят комплексную проверку оздоровительных детских лагерей в Брянской области. Школьники отдохнут в 24 загородных организациях, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе правительства региона.

Специалисты проверяют условия питания, оценивают состояние корпусов, санузлов, качество спортивной инфраструктуры, оснащённость медпунктов. В 2021 году детей примут 10 лагерей санаторного типа и 14 — оздоровительного. Уже обследованы «Огонёк», «Орлёнок», «Маяк», «Ёлочка» и «Искорка». Персонал учреждений, воспитатели и вожатые пройдут тестирование на коронавирус.

«По решению Роспотребнадзора, наполняемость групп и отрядов составит не более 75%. Все дети из одной смены будут заезжать в лагерь и покидать его в один день», — уточнили в правительстве.

Оздоровительная кампания стартует с 1 июня. За сезон учреждения примут 38 тысяч детей.