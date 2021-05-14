Иерусалим, , 12:43 — REGNUM Поздно вечером 13 мая ВС Израиля усилили атаки на сектор Газа, нанеся несколько сотен авиаударов и ведя плотный артиллерийский огонь. Палестинские ополченцы в Газе ответили наиболее интенсивными ракетными обстрелами на сегодняшний день за все время боевых действий. Однако почему Израиль отвечает все более жестко на атаки со стороны палестинских арабов именно сейчас — неизвестно. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил вскоре после полуночи, что Израиль находится в разгаре «широкомасштабной операции», которая «будет продолжаться». Нетаньяху и его заклятый политический соперник, министр обороны Бени Ганц, сейчас принимают стратегические решения в одиночку. Непонятно, почему они решили усилить атаки, которые и без того были разрушительными. Одна из гипотез заключается в том, что обстрел направлен на подавление сил и средств врага перед лицом наземного вторжения.

Другим объяснением может быть растущее нетерпение Соединенных Штатов по поводу отказа Израиля от посреднических усилий Египта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он хочет, чтобы Совет Безопасности ООН собрался в начале следующей недели. Если ведущие державы придут к соглашению о принятии резкой резолюции против Израиля, вполне вероятно, что Нетаньяху захочет прекратить боевые действия до этого момента и поспешит нанести как можно больший ущерб ХАМАСу и его режиму.