Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Рэпер Моргенштерн 14 мая ответил на слова директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Исполнитель в историях своего Instagram-аккаунта опроверг её заявление об отмене концерта в Санкт-Петербурге.

«Насчёт концерта в Питере — не переживайте, он не отменён, а перенесён», — объясняет Моргенштерн. Также артист пообещал подписчикам, что у мероприятия «скоро будет новая дата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге был отменён из-за жалоб родителей. «Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем», — сообщила она.

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