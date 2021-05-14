Пенза, , 12:40 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 14 мая суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 75,1%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 909,4 тыс. пензенцев, осуществили свыше 970,6 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки коронавирус выявили у 76 жителей. Лидирует по числу новых заболевших Пенза — 24 человека. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6086 жителей, сняли с коронавирусного учета 128 618 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за все время наблюдения, по данным на 14 мая, подтверждено 46 026 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели после болезни 43 408 пациентов, всего скончались от ковида 715 человек.

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