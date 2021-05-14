Сингапур, , 12:35 — REGNUM Сингапур введет строгие ограничения на социальную и другую общественную деятельность, начиная с 16 мая и заканчивая серединой июня, сообщает CNN Indonesia.

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В министерстве здравоохранения Сингапура заявили, что гражданам запретят личные встречи в больших компаниях, посещение ресторанов и поездки в офис.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре за последнюю неделю увеличилось с 48 до 71 случая в неделю.